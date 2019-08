Le Conseil de gouvernement adopte la création d’une direction provisoire pour superviser la réalisation du nouveau port de Safi

jeudi, 22 août, 2019 à 19:24

Rabat – Le conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret N° 2.19.617, modifiant le décret N° 2.13.743 du 3 Dou Al Hijja 1434 (9 octobre 2013), relatif à la création d’une direction provisoire au ministère de l’Équipement et du transport pour superviser la réalisation du nouveau port de Safi.

Présenté par le secrétaire d’État au Transport, au nom du ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, ce projet de décret vise à proroger le décret précédent afin d’accompagner l’exécution des travaux jusqu’à la livraison du port et l’apurement de l’ensemble des marchés, soit jusqu’au 15 octobre 2020, a affirmé le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil.

Le projet de décret prévoit la réalisation de certains travaux supplémentaires au niveau du quai à charbon afin de faire face à la pression exercée sur les fondations et garantir une exploitation optimale de l’infrastructure, conformément à la demande de la société en charge de la construction et de l’exploitation de la centrale thermique “Safiec”, a précisé M. El Khalfi.

Le texte juridique porte également sur la réalisation de certains travaux concernant la digue principale, afin de pouvoir protéger la falaise limitrophe des effets des vagues, ainsi que la réalisation de certains travaux additionnels au niveau du quai des services pour son exploitation provisoire, afin d’approvisionner la centrale thermique en charbon, dans l’attente de la fin des travaux au quai à charbon, a-t-il ajouté.