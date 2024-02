Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret sur le Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales

jeudi, 29 février, 2024 à 15:18

Rabat – Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.23.970 relatif au Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales.

Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, ce décret vise à fixer la composition de ce Conseil, lequel est présidé par le Directeur Général de l’Agence nationale des eaux et des forêts (ANEF) ou son représentant, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En outre, le décret comprend des dispositions qui fixent les modalités de fonctionnement du Conseil national de la pêche et de l’aquaculture continentales, a ajouté le ministre, faisant savoir que ce conseil se compose de membres représentant à la fois les départements gouvernementaux, les établissements publics et les organismes scientifiques concernés, en plus des représentants des régions et des organisations professionnelles.