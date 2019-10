Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret sur l’augmentation des allocations fournies aux victimes d’accidents de travail et de maladies professionnelles

jeudi, 3 octobre, 2019 à 16:25

Rabat- Le conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de décret n°2.19.770 sur l’augmentation des allocations fournies aux victimes d’accidents de travail et de maladies professionnelles ou à leurs ayant droits, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Présenté par le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, ce projet de décret vise à améliorer la situation sociale des bénéficiaires de ces allocations, et ce en augmentant de 20% les montants des allocations versées aux victimes des accidents de travail et de maladies professionnelles survenus avant le premier janvier 2013, a précisé M. El Khalfi lors d’un point de presse à l’issue du conseil, faisant savoir que la date de jouissance de cette hausse commence à partir du 13 juillet 2013.

Selon des données de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA), en charge de la gestion administrative, technique et financière de la Caisse des augmentations des allocations, 58.661 victimes bénéficieront de ces augmentations, soit l’équivalent d’environ 88% du total des bénéficiaires des rentes viagères. Ce qui correspond à une enveloppe de 82 millions de dirhams par an représentant 32% du montant global des rentes viagères annuelles versées jusqu’à fin 2016.