Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret sur les journées et horaires de travail dans les administrations publiques et les collectivités locales

jeudi, 1 novembre, 2018 à 18:44

Rabat- Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, a adopté le projet de décret modifiant le décret N° 2.05.916 du mois Joumada II 1462 correspondant au 20 juillet 2005, fixant les journées et les horaires de travail dans les administrations publiques et les collectivités locales.

Ce projet, présenté par le ministre délégué chargé de la Fonction publique et de la Réforme de l’administration, ajoute un article autorisant les chefs des administrations à accorder des facilités dans certains cas, en vue d’être en phase avec les dispositions prises dans le cadre du système d’éducation et de formation, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un point de presse à l’issue de ce Conseil.