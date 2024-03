Le Conseil de gouvernement adopte le projet de décret portant création de l’Observatoire marocain de commandes publiques

jeudi, 14 mars, 2024 à 18:37

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.22.78 portant création de l’Observatoire marocain de commandes publiques, présenté par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Ce projet intervient après que la Commission spéciale sur le modèle de développement eut souligné, dans son rapport général de 2021, l’impératif de renforcer la transparence des commandes publiques à travers la publication régulière d’indicateurs et de données associées, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil.

Ce projet vise à créer un Observatoire marocain de commandes publiques auprès de l’autorité gouvernementale en charge des finances, permettant de collecter, traiter, analyser, publier et mettre à jour les données relatives aux commandes publiques, et de créer une base de données nationale à cet effet, a-t-il fait savoir.

Et de poursuivre que l’Observatoire est également destiné à promouvoir la consultation et l’échange d’informations entre les parties prenantes, de mettre en place des indicateurs de suivi de la performance des commandes publiques, ainsi que de produire les informations comptables, financières et économiques y afférentes.