Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret sur le régime disciplinaire du personnel aéronautique

vendredi, 26 mars, 2021 à 0:53

La campagne annuelle de don du sang de l’Université Cadi Ayyad (UCA) s’est poursuivie, mercredi et jeudi, à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Marrakech après avoir fait escale à l’Ecole Normale Supérieure (ENS), à la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de la cité ocre ainsi qu’au Centre Universitaire d’El Kelaâ des Sraghna.