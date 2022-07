Le conseil de gouvernement adopte un projet de décret régissant les établissements de la jeunesse placés sous la tutelle de l’autorité gouvernementale chargée de la jeunesse

jeudi, 7 juillet, 2022 à 16:54

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi en visioconférence, a adopté le projet de décret n° 2.21.519 régissant les établissements de la jeunesse placés sous la tutelle de l’autorité gouvernementale en charge de la jeunesse, en prenant en considération les remarques formulées.

Présenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ce texte s’inscrit dans le cadre du renforcement du rôle important que jouent les établissements de la jeunesse dans l’encadrement des jeunes, la facilitation de leur insertion sociale et le soutien qui leur est apporté pour encourager et aiguiser leurs talents, a précisé le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce projet vise à régir les établissements de la jeunesse, à savoir les maisons des jeunes et les centres d’accueil, et à déterminer leurs services et les conditions d’en bénéficier en mettant en place des mécanismes de bonne gouvernance, a-t-il ajouté.

Ce texte comprend des dispositions définissant les services des maisons des jeunes destinés aux enfants et aux jeunes, consistant en l’encadrement pédagogique, l’animation culturelle et artistique et les activités ludiques dans le cadre de programmes annuels, a expliqué le ministre.

Ledit projet définit aussi la nature des services fournis par les centres d’accueil et prévoit la possibilité pour les associations ou les établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse, créés légalement, de profiter des services fournis par les établissements de la jeunesse dans le cadre d’une convention de partenariat conclue avec l’autorité gouvernementale en charge de la jeunesse, a-t-il enchaîné.

Cette autorité a la possibilité de résilier toute convention de partenariat conclue avec les associations et établissements œuvrant dans le domaine de la jeunesse en cas de violation des dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur et des dispositions dudit projet de décret.