Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif au Groupe ISCAE

jeudi, 3 février, 2022 à 14:33

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a adopté un projet de décret modifiant et complétant le décret portant application de la loi relative au Groupe Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE).

Présenté par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le projet de décret n°2.21.805 s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité du cadre juridique régissant le Groupe ISCAE relatif au programme doctoral avec les dispositions en vigueur au niveau des établissements universitaires, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le ministre a expliqué que ce projet vise à prévoir la possibilité d’allonger la durée de la préparation du doctorat en gestion, fixée actuellement en trois ans, pour un an, deux ans ou trois ans au plus, par le directeur de l’Institut concerné, conformément aux conditions qui seront déterminées par une décision de l’autorité gouvernementale compétente, afin de permettre aux étudiants inscrits d’achever leurs recherches et de les réaliser de la manière requise.