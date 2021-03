Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif aux marchés publics

jeudi, 11 mars, 2021 à 17:26

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat par visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n° 2.21.801 modifiant et complétant le décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Ce projet de décret, présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohammed Benchaâboun, vise à consolider les acquis liés à la transparence des procédures et au processus de dématérialisation des marchés publics, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Il est devenu nécessaire, en vertu de ce texte, d’obliger les soumissionnaires à déposer et à retirer les enveloppes par voie électronique, tout en donnant un caractère obligatoire aux engagements électroniques, a ajouté le porte-parole du gouvernement.