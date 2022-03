Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à l’ORMVA du Haouz

jeudi, 10 mars, 2022 à 17:26

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret N°2.21.435 relatif à l’élargissement de la zone d’action de l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) du Haouz.

Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, ce texte vise à élargir la zone d’action de l’ORMVA du Haouz pour inclure les deux périmètres d’irrigation “Assif El Mal” sur une superficie 10.000 hectares dans la province de Chichaoua et “Ksob” qui s’étend sur 1.500 hectares dans la province d’Essaouira, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

L’élargissement de la zone d’action de l’ORMVA du Haouz, qui se fera sous la supervision de la direction régionale d’Agriculture de Marrakech-Safi, tient compte des qualifications et compétences techniques et professionnelles et la grande expérience de cet Office dans l’exploitation des équipements d’irrigation et l’accompagnement des agriculteurs en matière de valorisation des terres irriguées, a ajouté le ministre.