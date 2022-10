Le conseil de gouvernement adopte un projet de décret sur la suspension du droit d’importation de bovins domestiques

mercredi, 19 octobre, 2022 à 22:02

La 4ème édition du forum parlementaire annuel des régions est une étape clé pour jeter la lumière sur le mécanisme et l’approche de contractualisation en tant que nouveau mode de travail entre l’Etat et les régions, à même d’établir un partenariat institutionnel et d’assurer une meilleure convergence et coordination entre les stratégies nationales et régionales de développement, a affirmé, mercredi à Rabat, le Président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara.