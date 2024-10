Le conseil de gouvernement adopte le projet de loi de finances 2025 et les textes l’accompagnant

dimanche, 20 octobre, 2024 à 21:24

Rabat – Le conseil de gouvernement, réuni vendredi à l’issue des travaux du conseil des ministres, a adopté le projet de loi de finances de l’année 2025 et les textes l’accompagnant.

Selon un communiqué du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, le conseil de gouvernement a discuté et adopté le projet de loi de finances N° 60.24 de l’année 2025, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Le conseil a également adopté les décrets accompagnant le projet de loi de finances portant délégation de pouvoir en matière de financement et d’emprunt.

Il s’agit du projet de décret N° 2.24.950 portant délégation de pouvoir à la ministre de l’économie et des finances en matière d’emprunt interne et de recours à tout autre instrument financier, ainsi que du projet de décret N° 2.24.951 de délégation de pouvoir à la ministre de l’économie et des finances en matière de financement externe.

Il s’agit aussi du projet de décret N° 2.24.952 de délégation de pouvoir à la ministre de l’économie et des finances pour la signature de contrats d’emprunts en vue du remboursement de la dette extérieure onéreuse, et d’accords de garantie des risques liés aux taux d’intérêt et de change.