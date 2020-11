Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi portant approbation de la convention d’Abidjan et ses protocoles annexes

jeudi, 19 novembre, 2020 à 20:15

Rabat-Le Conseil de gouvernement réuni, jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a adopté le projet de décret n°62.20 portant approbation de la convention relative à la coopération en matière de protection, de gestion et de valorisation du milieu marin et des zones côtières du littoral atlantique en Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et au Sud d’Afrique (Convention d’Abidjan), et ses protocoles annexes.

Ces protocoles, qui concernent la convention présentée dans le cadre ce de projet, ont été présentés par la ministre Déléguée auprès du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Ils comprennent le protocole annexe de la convention relatif à la coopération en matière de prévention contre la pollution en cas de situations critiques, adopté à Abidjan le 23 mars 1981, tel qu’amendé en 2011, et le protocole additionnel sur la pollution résultant des ressources et activités terrestres, adopté à “Gran Bassam” le 12 juin 2012.

Il s’agit aussi de deux protocoles additionnels adoptés à Abidjan le 2 juillet 2019, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le premier protocole additionnel porte sur les règles et normes environnementales appliquées dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation pétrolière et gazière en mer, tandis que le second concerne la gestion intégrée des zones côtières, a-t-il précisé.