Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi relatif au système des écoles britanniques au Maroc

jeudi, 25 octobre, 2018 à 18:41

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du Gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a approuvé le projet de loi N° 90.18 portant approbation de l’accord relatif au système des écoles britanniques au Maroc, signé le 5 juillet 2018 à Londres, entre les gouvernements du Royaume du Maroc et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, qui a été présenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.