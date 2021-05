Le Conseil de gouvernement adopte deux projets de décret relatifs à l’AMO et au Régime des pensions de certaines catégories

jeudi, 20 mai, 2021 à 17:41

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté deux projets de décret relatifs à l’Assurance maladie obligatoire (AMO) et au régime des pensions de certaines catégories.

Il s’agit de deux projets de décret portant application de la loi N°98.15 relative au régime de l’AMO et de la loi N°99.15 relative à la mise en place d’un Régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, indique M. Saaid Amzazi, Porte-parole du gouvernement dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le premier projet de décret N°2.21.368, consacré au mode d’application des deux lois précitées pour la catégorie des copistes, désigne l’association du “Syndicat national des transcripteurs judiciaires” comme instance de liaison chargé de communiquer à la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) les informations nécessaires à l’inscription des copistes et de fixer le revenu forfaitaire de cette catégorie, a-t-il précisé.

Le deuxième projet de décret N°2.21.369, portant sur le mode d’application desdites lois pour la catégorie des traducteurs agréés près les tribunaux, désigne “l’association des traducteurs agréés près les tribunaux” en tant qu’instance de liaison avec la CNSS pour échanger les informations nécessaires et convenir du revenu forfaitaire de cette catégorie, a conclu M. Amzazi.