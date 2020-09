Conseil de gouvernement adopte des propositions de nomination à des fonctions supérieures

jeudi, 3 septembre, 2020 à 16:22

Rabat – le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Intérieur, le Conseil a approuvé la nomination de M. Mourad Kaina au poste de directeur du Centre régional d’investissement (CRI) de Guelmim-Oued Noun, a indiqué Saaid Amzazi, porte-parole du gouvernement lors d’un point de presse à l’issue de ce conseil.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique – département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique-, M. Abdelkhalek Jiyed a été nommé Doyen de la Faculté des Langues, arts et sciences humaines d’Ait Melloul, relevant de l’université Ibn Zohr d’Agadir et M. Ahmed Chaqroun directeur de l’École supérieure de technologie (EST) de Safi (Université Cadi Ayad).

Au même département, le Conseil a approuvé la nomination de M. Zouhair El Amrani au poste du directeur de l’École normale supérieure (ENS) de Tétouan, relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi, tandis que M. Ahmed Maghni a été nommé directeur de l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Tanger, relevant de la même université, a ajouté M. Amzazi.