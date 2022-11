Le Conseil de gouvernement adopte des propositions de nomination à de hautes fonctions

jeudi, 24 novembre, 2022 à 15:26

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Abdelmoumen Taleb a été nommé directeur de l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation (AREF) de Casablanca-Settat, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Hassan Mahmoudi a été nommé directeur de l’École Mohammadia des Ingénieurs à Rabat, Hafid Saber, doyen de la Faculté des Sciences à l’Université Chouaïb Doukkali à El Jadida et Mohamed Naji, doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines à l’Université Ibn Zohr à Agadir, a ajouté le ministre.

Pour ce qui est du ministère de l’Équipement et de l’Eau, Mohamed Abdellah Zouini a été nommé directeur de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos, Sidi El Mokhtar El Konti, directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Sakia El Hamra-Oued Eddahab, et Mohamed Chtioui, directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Tensift.

Au niveau du ministère de l’Économie et des Finances, le Conseil a également approuvé la nomination de M. Abdelhafid El Hassani en tant que directeur des Dépenses du Personnel à la Trésorerie Générale du Royaume.