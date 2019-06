Conseil de gouvernement: Adoption de 36 décrets relatifs à la mise en œuvre des résultats du dialogue social

jeudi, 13 juin, 2019 à 23:55

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement M. Sâad Dine El Otmani, a adopté trente-six (36) décrets relatifs à la mise en œuvre des résultats du dialogue social, au profit des cadres, fonctionnaires et agents des administrations publiques et des institutions qui en font partie, ainsi que l’administration territoriale et les régimes spéciaux, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.