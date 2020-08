Conseil de gouvernement : adoption du projet de décret portant création d’un fonds d’investissement stratégique

jeudi, 6 août, 2020 à 18:51

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret N 2.20.528 portant création d’un compte d’affectation spéciale, intitulé “fonds d’investissement stratégique”.

Présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, ce texte, qui intervient en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI contenues dans le discours royal adressé à la Nation à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux ancêtres, vise à mettre en œuvre un “plan ambitieux de relance économique, à travers la mobilisation de 120 milliards de dirhams et la création d’un Fonds d’investissement stratégique, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, M. Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse, tenu à l’issue du conseil de gouvernement.

Ainsi, ce fonds aura pour mission de soutenir les activités productrices et d’accompagner et de financer les grands projets d’investissement dans différents domaines aussi bien dans le secteur public que privé, a précisé M.Amzazi.