Conseil de gouvernement: Adoption du projet de décret relatif à la protection des salariés exposés à l’amiante

jeudi, 25 août, 2022 à 17:26

L’appel à candidatures pour bénéficier des subventions de projets culturels dans les domaines de la musique, du chant, des arts de la scène et de la chorégraphie et des arts plastiques et visuels, au titre de la deuxième session de l’exercice 2022, est ouvert jusqu’au 31 août, indique jeudi le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.