Conseil de gouvernement : Adoption du projet de loi portant approbation de l’accord Maroc-Rwanda sur l’entraide judiciaire en matière pénale

mardi, 4 juin, 2019 à 13:49

Un programme riche et éclectique, 500 participants venus de plus de 75 pays, la troisième édition du Sommet Women In Africa (WIA), prévue les 27 et 28 juin à Marrakech, a affiché ses ambitions lors d’une rencontre, mardi à Paris, dédiée à la présentation de cet événement aux médias.