Conseil de gouvernement: Adoption d’un projet de décret fixant les compétences et l’organisation du Département de la réforme de l’administration

mercredi, 24 mai, 2023 à 16:21

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi à Rabat, a adopté le projet de décret n°2.23.404 fixant les compétences et l’organisation du Département de la réforme de l’administration.

Présenté par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, ce projet de décret intervient dans le cadre de la nouvelle dynamique que connait le secteur de la réforme de l’administration visant à mettre en œuvre et à accompagner les réformes que connait le Maroc dans la modernisation de l’administration publique et l’amélioration de la qualité des services proposés, conformément aux dispositions de la Constitution de 2011, aux Hautes Instructions Royales et aux recommandations du nouveau modèle de développement, au programme gouvernemental et aux engagements internationaux liés aux domaines d’intervention du secteur, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce projet vise à établir un cadre réglementaire approprié pour le secteur de la réforme de l’administration, capable de s’adapter à tous les changements et à toutes les nouveautés, de favoriser la mise en œuvre efficace et appropriée des chantiers et projets menés par le secteur, a-t-il ajouté, faisant savoir qu’en vertu de ce projet de décret, le Département de la réforme de l’administration comprend, outre le Secrétariat général et l’Inspection générale, quatre directions à caractère professionnel et une direction d’appui.

M. Baitas a précisé que la direction du développement de l’usage de l’Amazigh se verra confier les tâches suivantes d’élaboration d’un plan horizontal relatif au développement de l’usage de la langue amazigh dans les administrations publiques, ainsi que l’accompagnement et le soutien à l’exécution des projets et mesures y afférentes, en plus de l’accompagnement des administrations publiques dans l’élaboration des plans visant à intégrer l’Amazigh dans les domaines les concernant et soutenir la mise en œuvre des projets et des mesures y afférentes.

Elle sera également chargée de la mie en place et l’exécution, en coordination avec l’administration publique, de programmes de formation et de soutien des capacités des ressources humaines amazighophones, outre la mise à disposition du soutien et de l’expertise nécessaires pour accompagner l’usage de la langue amazighe dans les tâches liées au domaine d’intervention du Fonds de modernisation de l’administration publique et au soutien à la transition numérique et l’usage de l’Amazigh, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, le Conseil de gouvernement a décidé le reporter à une réunion ultérieure l’adoption du projet de décret n°2.23.272 portant abrogation du décret n°2.19.786, en date du 09 Safar 1441 (08 octobre 2019), relatif à la création d’une direction provisoire au niveau du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, chargée de superviser la réalisation du complexe hydraulique de Bni Mansour dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.