Conseil de gouvernement : Adoption d’un projet de décret fixant les modalités de répartition du soutien accordé aux partis politiques

mercredi, 27 juillet, 2022 à 21:15

Le partage du savoir-faire cumulé par le Maroc dans le domaine des statistiques et des données a été au centre d’entretiens, mercredi à Rabat, entre le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami et le ministre djiboutien de l’Economie et des Finances, Ilyas Moussa Dawaleh.