Conseil de gouvernement: Adoption d’un projet de décret relatif à l’indemnité de garde et à l’indemnité d’astreinte dans les établissements de santé

jeudi, 14 avril, 2022 à 17:00

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret 2.22.233 modifiant et complétant le décret 2.06.623 (13 avril 2007) relatif à l’indemnité de garde et à l’indemnité d’astreinte, réalisées par certains fonctionnaires du ministère de la santé et employés des centres hospitaliers.

Le projet de décret, présenté par le ministre de la Santé et de la Protection sociale Khalid Ait Taleb, a pour objectif l’inscription de la profession médico-légale dans la liste des spécialités concernées par les indemnités de garde et d’astreinte au profit des catégories des professeurs chercheurs en médecine et des médecins légistes inscrits conformément à la législation en vigueur auprès de l’Ordre national des médecins, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.