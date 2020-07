Conseil de gouvernement: Adoption d’un projet de loi sur les établissements de crédit et organismes assimilés

jeudi, 9 juillet, 2020 à 20:52

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté un projet de loi n°44.20 modifiant et complétant la loi 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

Présenté par le ministre chargé de l’Administration de la défense nationale à la place du minsitre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, ce projet de loi vise à porter des amendements aux articles 11, 19 et 61 de la loi 103.12 promulguée par le Dahir n°1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014), a fait savoir M. Amzazi lors d’un point de presse à l’issue du conseil de gouvernement.