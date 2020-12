Conseil de gouvernement: adoption de deux projets de décret relatifs à la promulgation de mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs adhérents à la CNSS

jeudi, 3 décembre, 2020 à 19:02

Le devenir de l’Etat providence et les enjeux et défis auxquels il fait face dans le contexte de Covid-19 ont été débattus, jeudi lors de la 9e session de la conférence Atlantic Dialogues, “AD Talks”, organisée par le Policy Center for the New South (PCNS) sous l’intitulé: “l’Etat providence dans le grand Sud : le retour d’un grand absent ?”.