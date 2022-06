Conseil de gouvernement: Approbation d’un projet de décret relatif à la suspension des droits d’importation des oléagineux

jeudi, 2 juin, 2022 à 15:50

L’École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) de Casablanca et les Directions provinciales du Ministère de l’Education Nationale et du Sport de Ain Chock et de Moulay Rachid ont scellé récemment deux conventions de partenariat dans les domaines de la formation, de l’encadrement et de l’orientation pédagogique.