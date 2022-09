Conseil de gouvernement: Approbation de propositions de nomination à de hautes fonctions

jeudi, 29 septembre, 2022 à 19:35

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au ministère de l’Industrie et du Commerce, Rachid Sarrakh a été nommé Directeur de la protection du consommateur, de la surveillance du marché et de la qualité, tandis que Mohamed Benjelloun a été nommé Directeur du commerce intérieur et de la distribution, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Au niveau du Haut-commissariat au plan (HCP), Salaheddine Bahji a été nommé Directeur de l’Ecole des sciences de l’information (ESI), a précisé le ministre.