Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret définissant le cahier des charges relatif au label “Musée du Maroc”

jeudi, 14 avril, 2022 à 17:41

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.21.1060 définissant le cahier des charges relatif au label d’excellence “Musée du Maroc”, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Présenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le texte porte sur l’application des dispositions de la loi 56.20, relative aux musées et dont l’application est réglementée par le Dahir 1.21.48 du 21 avril 2021, notamment l’article 19, relatif à la définition d’un modèle de cahier des charges comprenant les conditions de l’obtention du label d’excellence “Musée du Maroc”, ainsi que les engagements qui y sont liés, a précisé M. Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

L’annexe relative au cahier des charges, qui accompagne ce projet de décret, comprend trois chapitres, a souligné le ministre, faisant savoir que le premier fixe les conditions d’obtention du label, tandis que le deuxième indique les obligations des musées obtenant ledit label, en matière de modalités et de critères adoptés dans l’exposition des oeuvres et des collections muséales.

Le troisième chapitre prévoit, quant à lui, que le propriétaire du musée a l’obligation de mettre à jour et auditer l’inventaire des oeuvres et des collections muséales se trouvant dans son établissement dans un délai de 10 ans et à chaque fois qu’une modification leur est apportée.