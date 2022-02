Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret sur les modalités d’octroi de l’indemnité à des responsables à la CNCP

jeudi, 3 février, 2022 à 14:43

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi en visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.21.525 fixant les sommes et les modalités d’octroi d’indemnité de fonction et de déplacement au profit du rapporteur général et des chefs d’unités à la Commission nationale de la commande publique (CNCP).

Présenté par le Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, ce projet de décret intervient en application de l’article 40 du décret n° 2-14-867 du 7 hija 1436 (21 septembre 2015), modifié et complété, relatif à la CNCP, ainsi que dans le cadre des mesures visant à donner à cet organe administratif les moyens nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.