Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret portant création de nouveaux cercles et caïdats

mercredi, 26 juin, 2024 à 16:56

Rabat – Le Conseil de gouvernement a approuvé, mercredi à Rabat, le projet de décret n° 2.24.461 portant création de nouveaux cercles et caïdats, présenté par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Ce projet de décret entend créer de nouvelles unités administratives en introduisant les amendements nécessaires au tableau annexé au décret n° 2.15.402, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Il vise à améliorer les capacités de gestion de l’administration territoriale dans les deux préfectures et provinces concernées, à appuyer son organisation administrative et à accompagner leur évolution démographique, sociale et urbaine, et ce dans chacune des préfectures de Fès et Meknès et provinces de Khénifra et Zagora, portant ainsi le nombre de cercles de 212 à 213 et le nombre de caïdats de 727 à 729 au niveau national, a précisé M. Baitas.