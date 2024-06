Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret portant création et organisation des centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation

mercredi, 12 juin, 2024 à 16:19

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi, a approuvé un projet de décret portant création et organisation des centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation, présenté par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

Il s’agit du projet de décret n°2.24.397 modifiant et complétant le décret n° 2.11.672 du 27 moharrem 1433 (23 décembre 2011) portant création et organisation des centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation.

Ce projet intervient en application des dispositions de la loi-cadre n°51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, notamment son article 38, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Il s’inscrit également dans le cadre de l’adaptation aux dispositions du décret n° 2.24.140 du 23 février 2024 relatif au statut particulier des fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale, notamment celles relatives aux conditions requises pour le recrutement et la nomination dans certains cadres, à travers une formation de base dans les différents cycles et filières concernés par la formation dans les centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation, a souligné M. Baitas.

Ce projet, a-t-il poursuivi, vise à modifier et compléter les dispositions du décret n°2.11.672 portant création et organisation des centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation, tel qu’il a été modifié et complété, et ce à travers la définition des missions attribuées au centre, notamment dans les domaines de la formation de base et de la formation continue, de perfectionnement et des formations spéciales au profit de certains cadres et responsables, ainsi que dans le domaine de la recherche scientifique théorique et pratique, tout en fixant les profils des fonctionnaires du centre, les cycles et les filières de formation de base, les conditions d’accès et les diplômes délivrés à l’issue de la formation en fonction de chaque filière.