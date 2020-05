Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret prorogeant la suspension des droits d’importation du blé tendre et ses dérivés jusqu’au 31 décembre 2020

jeudi, 7 mai, 2020 à 18:35

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret N° 2.20.345 portant prolongation de la suspension des droits d’importation du blé tendre et ses dérivés.

Présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, ce projet de décret vise à donner aux opérateurs marocains la possibilité de s’approvisionner sur le marché international et de profiter de la production agricole mondiale en termes de prix et de volume de l’offre, et ainsi alimenter le marché national dans les meilleures conditions, et ce en prolongeant la suspension des droits d’importation du blé tendre et ses dérivés jusqu’au 31 décembre 2020 au lieu du 16 juin 2020, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Cette mesure permettra de réduire le prix du blé tendre à la sortie du port de 310-305 dirhams le quintal à 260 dirhams le quintal, ce qui impactera positivement le prix du blé frais sur le marché local, a ajouté M. Amzazi.