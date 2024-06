Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret relatif au label “écoles pionnières”

jeudi, 20 juin, 2024 à 16:45

Rabat – Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, le projet de décret 2.44.144 relatif au label “écoles pionnières”, présenté par le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa.

Ce projet de décret s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité ainsi que dans le sillage de la concrétisation de l’accord signé le 26 décembre 2023 entre la commission tripartite ministérielle et les représentants des syndicats les plus représentatifs concernant le statut unifié des fonctionnaires de l’Education nationale, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce texte vise à créer le label “écoles pionnières” en tant que projet éducatif auquel adhère les établissements d’enseignement public en vue de garantir un enseignement et un apprentissage de qualité, et assurer une bonne gestion de ces établissements, le but étant d’améliorer le niveau de maitrise des compétences fondamentales, renforcer l’épanouissement des étudiants, et réduire les taux de déperdition et d’abandon scolaires.