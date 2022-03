Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret relatif au soutien du secteur cinématographique

jeudi, 3 mars, 2022 à 15:31

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.22.67 modifiant le décret n° 2.12.325 du 28 Ramadan 1433 (17 août 2012) fixant les conditions et les procédures d’aide à la production cinématographique, à la numérisation, la rénovation et la création de salles de cinéma et à l’organisation des festivals de films.

Ce projet de décret, soumis par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, vise à porter à 30% le pourcentage de soutien accordé à la production étrangère d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques au Maroc, contre 20% actuellement, à l’instar de certaines expériences internationales, en vue de renforcer les capacités du Royaume en matière d’attraction des productions mondiales, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Cette mesure devrait accroître la valeur des investissements étrangers au Maroc dans le domaine de la production cinématographique et audiovisuelle et contribuer, ce faisant réaliser l’ambition de capter 1% de la valeur totale des investissements mondiaux, estimée à 30 milliards d’euros, à l’horizon de l’année 2025, a-t-il ajouté.

Cette mesure incitative, entrée en vigueur depuis février 2018, prévoit l’octroi d’un soutien financier aux productions étrangères d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques éligibles à la subvention, à raison de 20% du total des dépenses réalisées au Maroc.

Depuis lors, 30 demandes de soutien ont été reçues de la part de sociétés de production de différents pays, les investissements étrangers au Maroc s’élevant à plus de 1,5 milliard de dirhams.