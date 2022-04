Le Conseil de gouvernement approuve une proposition de nomination à une haute fonction

jeudi, 7 avril, 2022 à 13:57

Aujourd’hui un pays prospère et uni autour d’un système fédératif à l’image de sa diversité culturel et démographique, le Brésil doit son essor à une succession d’événements socio-politiques, parfois douloureux, qui ont forgé sa singularité. Et l’Islam en fait partie.