Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures

jeudi, 21 mars, 2024 à 16:36

Rabat – Le Conseil de gouvernement a approuvé jeudi des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Économie et des Finances, Mme Rachida Aabad a été nommée directrice de la Caisse de Compensation, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, M. Taoufiq Achibat a été nommé doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de Sais à Fès, Mme Nadia Khlil a été désignée doyenne de la Faculté de médecine dentaire de Casablanca et M. Abderrazak El Harti doyen de la Faculté Poly-disciplinaire de Beni-Mellal.

Au ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Farid Amraoui a été nommé président du directoire de la Société de productions biologiques et pharmaceutiques (Biopharma).