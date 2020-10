Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

jeudi, 22 octobre, 2020 à 18:19

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le Conseil a approuvé la nomination de Mme Najlae Benmbarek au poste de directrice de la Diplomatie publique et des acteurs non étatiques, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, M. Jilali Kenzi a été nommé inspecteur général des finances, a ajouté M. Amzazi.

Au niveau du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts -Département de l’agriculture-, M. Mohamed Bousfoul a été nommé directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVAG) de Moulouya et M. Mahjoub Lahrache a été nommé directeur de l’ORMVAG du Loukkos, alors qu’au niveau du Département des eaux et forêts, M. Said Aouad a été nommé inspecteur général et Mme Ghita El Ghorfi a été nommée directrice de l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations.

S’agissant du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique- département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Conseil de gouvernement a approuvé la nomination de M. Mohamed Regragui au poste de Doyen de la Faculté des sciences de Rabat (université Mohamed V) et de M. Slimane Mahdad au poste de directeur du Budget et des affaires générales.

Au niveau du ministère de la Santé, M. El Alamine El Alami Mohamed Nourdine a été désigné directeur du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Hassan II de Fès et M. Mohamed Rihani à la tête du CHU d’Agadir.

Le Conseil de gouvernement a également approuvé la nomination de Mme Kaoutar Tazi au poste d’inspectrice générale au ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique.

En ce qui concerne le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, M. Mbarek Fancha a été nommé à la tête de la Direction provisoire pour la supervision des travaux d’aménagement de la route nationale n°1 entre Tiznit et Dakhla, M. Rachid Tabouchi a été désigné directeur des Travaux et de l’exploitation routière et M. Mohamed Kachar a été nommé directeur des études, du développement et de la recherche routière.

Au niveau du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des sports- département de la Jeunesse et des sports, Mme Samira Bayna a été nommée directrice des ressources humaines, selon le porte-parole du gouvernement.