Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

jeudi, 27 octobre, 2022 à 17:53

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Industrie et du Commerce, M. Said Maghraoui a été nommé à la tête de la direction de la défense et de la réglementation commerciale, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En ce qui concerne la Délégation Interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH), Mme Sara Bentefrit a été nommée à la tête de la direction des études juridiques et de la coopération, a-t-il ajouté.

Le Conseil a également approuvé la nomination de M. Mohamed Allal, directeur général des routes au ministère de l’Équipement et de l’Eau, selon la même source.