Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

jeudi, 26 janvier, 2023 à 18:58

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’économie et des finances, M. Aboubakr Himeur a été nommé directeur de la Facilitation, du système d’information et de la stratégie au sein de la Direction générale des impôts, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a-t-il ajouté, il a été procédé à la nomination de M. Abdelali Kaouachi à la tête de l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG) d’Oujda, de M. Driss Driouech en tant que doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Oujda et de M. Aboubakr Ayad à la tête de l’École nationale des arts et métiers (ENAM) à Meknès.