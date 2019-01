Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nominations à de hautes fonctions

jeudi, 17 janvier, 2019 à 19:20

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le Conseil a approuvé la nomination de M. Faouzi Bekkaoui au poste de directeur de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Hassan Jebbah a été nommé directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de la Région de Rabat-Salé-Kénitra.

Le Conseil a également approuvé la nomination de M. Mustapha Timi au poste de secrétaire général du département de la Communication, au ministère de la communication et de la culture, a ajouté M. El Khalfi dans un communiqué lu à l’issue du Conseil de gouvernement..

S’agissant du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Mme Azhar Qtitou a été nommée inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national pour la Région Rabat-Salé-Kénitra et Mme Soraya Khalil , Directrice de la qualité et des affaires techniques.