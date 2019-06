Le Conseil de gouvernement examine deux projets de décret relatifs au domaine militaire

mardi, 4 juin, 2019 à 15:42

Rabat- Le Conseil de gouvernement, réuni mardi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a examiné deux projets de décret relatifs au domaine militaire, élaborés en exécution des Hautes instructions de SM le Roi, Chef suprême et Chef d’État-major général des Forces Armées Royales.

Les deux projets de décret ont été présentés par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration de la Défense nationale.

Le premier projet de décret n° 2.19.500 modifie et complète le dahir 1.57.015 publié le 13 Joumada II 1376 (15 janvier 1957) et fixant le traitement des personnels militaires à solde mensuelle relevant des Forces Armées Royales, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Le deuxième projet de décret n° 2.19.501 modifie et complète le décret 1.56.680 publié le 24 Dul Hijja 1375 (2 août 1956) et fixant le régime de solde, alimentation et frais de déplacement des militaires à solde spéciale progressive des Forces armées royales ainsi que les règles d’administration et de comptabilité, a ajouté M. El Khalfi.