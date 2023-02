Le Conseil de gouvernement prend connaissance de la convention révisée sur la reconnaissance des études, diplômes ‎et grades de l’enseignement supérieur dans les États ‎arabes

jeudi, 9 février, 2023 à 16:12

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a pris connaissance de la convention révisée sur la reconnaissance des études, des ‎diplômes ‎et des grades de l’enseignement supérieur dans les États ‎arabes, adoptée le 2 février 2022, ainsi que le projet de loi portant approbation de ladite convention.

Présentée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, cette convention, signée le 2 février 2022 par le Royaume, vise à renforcer et à promouvoir la coopération régionale et internationale, en vue de faciliter la reconnaissance des études, certificats et grades délivrés par les autres Etats parties, à améliorer et développer constamment les programmes d’études et les méthodes de planification de l’éducation dans ces États tout en tenant compte de la personnalité et de l’identité arabes.

Elle vise également à renforcer la confiance en la qualité des qualifications, à travers notamment l’encouragement des pratiques innovantes en matière d’enseignement supérieur et l’amélioration de la transparence et de la bonne gouvernance.