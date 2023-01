Le Conseil de gouvernement prend connaissance de l’accord relatif à l’établissement d’une représentation permanente de l’ICMPD au Maroc

jeudi, 5 janvier, 2023 à 15:29

Rabat – Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a pris connaissance de l’accord conclu entre le gouvernement et le Centre International pour le Développement des Politiques Migratoires (ICMPD), relatif à l’établissement d’une représentation permanente du Centre dans le Royaume, ainsi que du projet de loi 59.22 portant approbation dudit accord.

Les deux textes ont été présentés par le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Conclu le 10 novembre 2022 à Rabat, cet accord vise à renforcer les relations amicales entre le Royaume et l’ICMPD et à conférer un caractère institutionnel à la coopération entre les deux parties dans le domaine de la migration, a précisé M. Baitas lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

En vertu de cet accord, le Centre International pour le Développement des Politiques Migratoires s’emploie à mettre en oeuvre des projets et programmes dans les principaux domaines d’intérêt commun, dont le renforcement des capacités du Maroc et la mise à disposition du Royaume de l’appui-conseil et de l’assistance technique nécessaire dans ce domaine et ce, dans un cadre de coordination, de concertation et d’échange d’informations avec les autorités marocaines compétentes.