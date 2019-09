Le conseil de paix et de sécurité de l’UA réitère sa “profonde préoccupation” face à la situation en Libye

vendredi, 27 septembre, 2019 à 23:11

New York – Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine, réuni vendredi à New York, a exprimé sa “profonde préoccupation” par la gravité de la situation qui prévaut actuellement en Libye et ses répercussions dangereuses sur la sécurité et la stabilité de la région et de l’ensemble du continent africain.

Dans un communiqué adopté à l’issue d’une réunion ministérielle présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, en marge du Débat général de l’Assemblée générale de l’ONU, le Conseil a appelé à une solution politique durable à cette crise.

Se disant “convaincu de l’impératif de l’implication effective et urgente de l’Union africaine dans la recherche d’une solution politique durable à la crise libyenne assurant au peuple libyen les conditions d’une vie digne et de réconciliation”, le CPS a exprimé son soutien à la décision prise par le Comité de haut niveau de l’UA dans sa réunion du 8 juillet 2019 pour la nomination d’un Envoyé conjoint UA-ONU pour la Libye.

Le communiqué demande ainsi au Conseil de sécurité des Nations-Unies de prendre les “mesures appropriées en faveur d’une prise en compte de cette demande de l’UA, en conformité avec le partenariat dynamique entre les deux organisations.

Il demande, en outre, au président de la Commission de l’Union africaine de jouer le rôle qui lui revient et faire prendre les mesures nécessaires concrètes en étroite collaboration avec l’ONU, permettant d’assurer un engagement effectif de l’UA en vue de la résolution de la crise libyenne.

Intervenant à cette occasion, M. Bourita a indiqué que l’Accord de Skhirat “fut et demeure un bon accord”.

“Cependant, la prolifération des initiatives aboutit à une situation où elles s’aliènent mutuellement”, a-t-il regretté ajoutant qu’il existe assurément une “tierce voie qui ne passe ni par la déstabilisation, ni par le statu quo (…) celle qui passe, nécessairement, par une remobilisation franche, efficace et cohérente”.