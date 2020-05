Consultations entre le gouvernement et les professionnels sur la reprise des activités commerciales

samedi, 30 mai, 2020 à 19:55

Le Groupe OCP, à travers son programme “Act4Community”, a apporté son soutien à plus de 50 coopératives locales au niveau de la province de Youssoufia, et ce, dans le cadre d’un partenariat conclu entre le Site Gantour et le comité provincial de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) de Youssoufia.