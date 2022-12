Consultations politiques à Oslo entre le Maroc et la Norvège

vendredi, 9 décembre, 2022 à 18:41

Rabat – Une session de consultations politiques bilatérales s’est tenue, vendredi à Oslo, entre le Maroc et la Norvège.

Cette session a été menée par Redouane Adghoghi, directeur des Affaires européennes au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et par le Directeur général des Affaires régionales au ministère des Affaires étrangères du Royaume de Norvège, M. Vebjørn Dysvik.

Cette nouvelle session de consultations est intervenue à l’issue des différents entretiens et rencontres tenus, récemment, entre le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et la ministre des Affaires Étrangères du Royaume de Norvège, Mme Anniken Huitfeldt.

Lors de cette réunion, qui a connu la participation de Mme Nabila Freidji, Ambassadeur de SM le Roi en Norvège, et de l’Ambassadeur du Royaume de Norvège au Maroc, M. Sjur Larsen, il a été convenu de renforcer davantage les relations bilatérales et les consultations sur les questions d’intérêt commun, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

La partie norvégienne a confirmé l’intention de Mme Huitfeldt de se rendre au Maroc à l’invitation de M. Bourita, ajoute la même source.

Selon le ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, cette visite ministérielle sera l’occasion de développer davantage le partenariat, fondé sur des valeurs communes et le respect mutuel, et servira de base pour renforcer le dialogue, les relations politiques, économiques et culturelles, ainsi que le commerce et les investissements.

Aux niveaux régional et mondial, les deux pays poursuivront, en tant que promoteurs de la paix et de la stabilité, leur concertation sur les intérêts stratégiques de chaque pays et les questions d’intérêt commun, conclut le communiqué.