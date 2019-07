La coopération en matière de développement durable au centre d’entretiens à New York entre Mme El Ouafi et la Directrice exécutive du PNUE

jeudi, 18 juillet, 2019 à 15:28

Nations-Unies (New York) – La Secrétaire d’État au développement durable, Nezha El Ouafi, a eu des entretiens, mercredi à New York, avec la Directrice exécutive du Programme des Nations-Unies pour l’environnement (PNUE), Mme Inger Andersen, axés sur les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l’environnement et du développement durable.