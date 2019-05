La coordination entre l’INPPLC et la CNAC constitue un mécanisme institutionnel pour l’évaluation de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption

mardi, 28 mai, 2019 à 15:12

Rabat- La coordination entre l’Instance nationale de la probité, de la prévention et la lutte contre la corruption (l’INPPLC) et la Commission nationale anti-corruption (CNAC) constitue un mécanisme institutionnel pour le suivi et l’évaluation des réalisations de la Stratégie nationale pour la lutte contre la corruption, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre délégué chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader.