Coup d’envoi à Rabat de la 18ème édition du Grand Tournoi d’Amitié

vendredi, 3 mars, 2023 à 21:28

Rabat – Le coup d’envoi de la 18ème édition du Grand Tournoi d’Amitié (GTA), organisé par l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, a été donné vendredi à Rabat au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.

Le Grand tournoi d’amitié est un événement annuel qui rassemble les Ecoles et universités du Royaume autour de compétitions sportives, culturelles et artistiques en vue de consolider les liens d’amitié entre les futurs cadres du Maroc, à travers le partage de valeurs communes, indique, dans un communiqué, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, notant que le GTA offre une occasion unique pour les étudiants de se connecter, de partager et d’apprendre les uns des autres et se sentir partie intégrante d’une communauté plus large.

Dans son mot d’ouverture, le ministre a affirmé que cet événement emblématique, qui se poursuit jusqu’au 5 mars et comprend un programme riche en activités sportives, culturelles et artistiques, offre aux étudiants une occasion unique pour démontrer leurs talents sportifs, promouvoir les échanges et renforcer les liens avec leurs pairs dans des compétitions amicales.

M. Sadiki a également souligné l’importance accordée à l’épanouissement des jeunes, à la promotion de la diversité culturelle et de la pluralité des talents notamment à travers la mise en place de programmes et politiques visant à promouvoir le développement personnel et professionnel des jeunes, rapporte le communiqué.

Le ministre a présidé, à cette occasion, l’inauguration du nouveau terrain de football de l’IAV Hassan II. Ce dernier répond aux normes de la FIFA, ce qui permettra aux joueurs de disputer des matchs dans les meilleures conditions.

Il a également présidé la signature d’une charte par les Bureaux des Etudiants (BDE) de toutes les écoles et universités qui participent au tournoi. Cette charte est un appel pour faire du sport universitaire un levier pour l’épanouissement de la jeunesse marocaine et la promotion de la pluralité des talents du pays. Elle vise à renforcer les liens d’amitié et la compréhension mutuelle entre les différentes communautés, en célébrant la richesse culturelle et la diversité des talents.

M. Sadiki a par ailleurs souligné que l’enseignement supérieur agricole est un levier important de la politique de développement agricole et rural du Maroc à travers l’accompagnement des politiques sectorielles, notamment le Plan Maroc Vert et la nouvelle stratégie Génération Green qui ambitionne de former 10.000 lauréats à l’horizon 2030 en vue de mettre à la disposition du marché du travail des compétences capables de contribuer au développement socio-économique du pays.